Fiets waarop Wout van Aert over Ventoux naar Tourritzege knalde levert sowieso al bijna 15 000 euro op

Uiteraard kan de fiets waar Wout van Aert mee over de Mont Ventoux naar een Tourritzege knalde op wel wat interesse rekenen. Van Aert behaalde die dag niet zomaar een ritzege, het is een overwinning die nog lang in ons geheugen gegrift zal staan.

Jumbo-Visma laat online 24 fietsen veilen om fondsen te vergaren die moeten dienen om jong wielertalent te stimuleren. De fiets waarop Wout van Aert over de Mont Ventoux naar winst soleerde, is het absolute pronkstuk. Dat is ook te merken aan de biedingen.

VEILING LOOPT NOG VIJF DAGEN

Het hoogste bod op de fiets van Van Aert is momenteel 14 250 euro. Dat is al een heel mooi bedrag. Andere gegadigden voor de fiets van Van Aert zullen dus sowieso nog meer op tafel moeten leggen. Er kan nog vijf dagen geboden worden.

Op de veilingssite staat overigens te lezen dat de fiets nog altijd in zeer goede staat is en er ook een echtheidscertificaat bij geleverd zal worden. Bieden op de fiets van Van Aert kan via Team Jumbo-Visma Own History-veiling - Catawiki.