Mathieu van der Poel ziet probleem met crossen in België: "Da's mijn mening"

Vader Adrie van der Poel liet een tijdje geleden al weten dat het parcours van de Belgische veldritten vaak te wensen overlaat.

Nu komt ook Mathieu van der Poel met dergelijke uitspraken. “Soms zitten er ook nieuwe rondjes tussen waarvan ik houd, hoor. Maar soms wordt er overdreven”, zegt Van der Poel aan Het Nieuwsblad. “Zoals in Essen, waar er zoveel bochten elkaar opvolgden.”

De reden waarom crossen hiervoor kiezen is duidelijk volgens de Nederlander. “Het probleem in België is dat het soms meer over de viptent en de sponsors gaat dan over het parcours zelf.”

Iets waar Van der Poel begrip voor kan opbrengen. “Ik snap wel dat het de inkomsten zijn van de organisator, maar je moet het van twee kanten bekijken: om een mooie veldrit te organiseren, moet je ook de nodige ruimte hebben. Da's mijn mening, maar misschien denken andere renners er anders over. Het blijft een moeilijk onderwerp.”