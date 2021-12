OFFICIEEL: Primoz Roglic verlengt zijn contract bij Jumbo-Visma met enkele jaren

De samenwerking tussen Jumbo-Visma en Primoz Roglic is al een groot succes geweest. Zo won de Sloveen onder meer al 9 ritten en 3 keer het eindklassement van de Vuelta, 3 ritten in de Tour de France en Luik-Bastenaken-Luik.

Bij Jumbo-Visma zijn ze dus tevreden over Roglic en nu is er ook beslist dat er nog geen einde aan de samenwerking za komen. Normaal had Roglic een contract tot 2023, maar nu laat Jumbo-Visma weten dat zijn contract is verlengd tot 2025.

2016 ⏭️ 2̸0̸2̸3̸ ⏭️ 2025@rogla extends with our team!🤝



🗣️ “I want to keep developing myself in specific areas. I’m in the right place for that."#PRIMOZ2025