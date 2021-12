Dedecker verduidelijkt zijn standpunt rond BK veldrijden: "Compensatie van regering of wielerbond, het is om het even"

Na het Overlegcomité gaf burgemeester Jean-Marie Dedecker al snel aan dat het BK veldrijden in Middelkerke enkel door kan gaan met een financiële tegemoetkoming. Diezelfde boodschap herhaalt Dedecker een dag later. Er wordt momenteel overleg gepleegd tussen de betrokken instanties.

Voor alle duidelijkheid: Dedecker is niet tegen het plaatsvinden van het BK onder de huidige omstandigheden. "Het kan natuurlijk doorgaan, het is zonder publiek, maar dan vraag ik een financiële compensatie. Of die van de regering komt of van de wielerbond, het is om het even", aldus Dedecker bij VTM Nieuws.

VOORWAARDEN GESTELD

Alles is in gereedheid gebracht om het BK te kunnen organiseren. "Het parcours ligt er, we zijn voor alles klaar, maar we moeten ook betalen aan het leger. Het is in de kazerne dat we het doen. Ons enige probleem is dat het financieel haalbaar moet zijn. De wielerbond is betaald geweest en we eisen een deel van dit geld terug. We zijn momenteel on speaking terms met de wielerbond. We hebben onze voorwaarden gesteld."

Dedecker heeft ook al duidelijk gemaakt dat hij het er absoluut niet mee eens is om publiek de toegang te weigeren. "Het is zielig op zich. Je hebt niet alleen het BK voor de profs, je hebt ook de jeugd en de dames en de familie mag dan niet komen. Er zullen duizenden mensen op de dijk lopen en op een kerstmarkt zijn, de Louisalaan en de Meir in Antwerpen zitten vol, maar naar een veldritkampioenschap mag je niet komen kijken."