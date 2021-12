Thibau Nys in mentale(?) dip, vader Sven maakt zich weinig zorgen: "Vicieuze cirkel, maar ..." en "Hier leert hij meer van dan door continu te winnen"

Thibau Nys heeft nog niet zijn beste jaar achter de rug en heeft het moeilijk in het veld om tot grootse uitslagen te komen. Wat is er aan de hand?

Voor vader Sven Nys is er tot op heden geen probleem voor zijn 19-jarige zoon: "Het is gewoon een kwestie van tijd vooraleer Thibau weer op niveau komt", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vicieuze cirkel

"Zijn prestaties of het gebrek daaraan zorgen voor frustraties bij Thibau. Hij is daar tijdens de koers mee bezig en zit momenteel in een vicieuze cirkel waar het moeilijk uit geraken is. Maar hij krijgt alle tijd."

"Is het dit seizoen niet, dan wel volgend seizoen. Maar die noodzakelijke klik kan er zeer snel komen. Het vertrouwen dat er nu niet is, kan met één goede prestatie zomaar terugkeren. Wij maken ons minder zorgen dan hij. Hier leert Thibau meer van dan van zege naar zege te fietsen."