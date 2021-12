Geen publiek en ook geen Diegem, deze crossen staan wel nog op het programma in drukke kerstvakantie

Na een periode van een week zonder cross en nu we de kerstdis achter de kiezen hebben, is het tijd om opnieuw naar het veldrijden te kijken.

Naar jaarlijkse traditie staat er opnieuw weer wat cross op het menu rond Kerstmis en Nieuwjaar en dat is ook dit jaar niet anders. Zoals u ondertussen wel weet zal het wel zonder publiek zijn dit jaar. Wat staat er nog op het programma in de klassementscrossen?

- Zondag 26 december: WB Dendermonde

De eerste cross van het seizoen met Wout van Aert, Mathieu Van der Poel én Tom Pidcock aan de start. Live te bekijken op Sporza.

- Maandag 27 december: Superprestige Heusden-Zolder

Ook een dag na hun duel in Dendermonde zullen de drie grote tenoren aan de start staan in Heusden-Zolder. Bij de vrouwen is enkel Marianne Vos afwezig van de grote namen. Ook live te zien bij Sporza.

- Donderdag 30 december: X2O Loenhout

Geen duel tussen de grote 3, wel tussen de grote 2 want opnieuw zullen Wout van Aert en Mathieu Van der Poel aanwezig zijn. Bij de vrouwen zoals in Heusden-Zolder geen Marianne Vos, wel zoals altijd Brand, Alvarado en Betsema. Ook live bij Sporza.

- Zaterdag 1 januari: X2O Baal

Oftewel, de Grote Prijs Sven Nys. Mathieu Van der Poel heeft besloten om nog wat uit te slapen op nieuwjaarsdag. Wout van Aert en Tom Pidcock tekenen wel present. Bij de vrouwen dezelfde namen als in Loenhout. Live bij Sporza.

- Zondag 2 januari: WB Hulst

Een week na Dendermonde opnieuw een WB-manche en opnieuw de drie grote tenoren die aanwezig zullen zijn, ditmaal in Nederland. Bij de vrouwen keert Marianne Vos terug. Het spektakel is opnieuw live te zien bij Sporza.

- Woensdag 5 januari: X20 Herentals

Wout van Aert heeft besloten om alle registers open te trekken deze winter en zal ook in Herentals aanwezig zijn, net als Mathieu Van der Poel. Bij de vrouwen opnieuw de usual suspects zonder Marianne Vos. Live bij Sporza.

En dan wordt de kerstvakantie afgesloten met het BK in Middelkerke op 8 en 9 januari, kortom cross genoeg.