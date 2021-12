Ploegleider SD Worx komt met update over Amy Pieters: "Er is uitgesproken om haar maandag te laten ontwaken"

De situatie bij Amy Pieters is voorlopig nog onveranderd. De Nederlandse wordt in slaap gehouden na haar zware val op training, maar maandag zouden ze haar wel willen laten ontwaken.

Enkele dagen geleden werd het wielrennen opgeschrikt door een zware val van Amy Pieters. De Nederlandse renster kwam zwaar ten val op training in Spanje en ze moest aan haar hoofd geopereerd worden.

Nu wordt Pieters in slaap gehouden, maar volgens Danny Stam, ploegleider bij SD Worx, komt daar binnenkort verandering in. "Er is uitgesproken om haar maandag te laten ontwaken. Enkele dagen later weten we pas meer over de situatie van Amy, dus het is afwachten en hopen dat het goed komt", vertelde Stam bij De Telegraaf.