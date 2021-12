Superprestige Heusden-Zolder moet Mathieu van der Poel beter liggen: kan hij Wout van Aert deze middag kloppen?

Gisteren stond nog een cross in Dendermonde op het programma, maar vandaag zijn de veldrijders opnieuw aan de beurt. De Superprestige in Heusden-Zolder wordt vandaag namelijk gereden.

Zondag haalde Wout van Aert het van Mathieu van der Poel in Dendermonde, maar vandaag zou onze landgenoot wel eens meer tegenstand kunnen krijgen van de Nederlander. Het parcours in Heusden-Zolder is namelijk echt iets voor van der Poel.

Mathieu van der Poel zoekt nog wel naar zijn beste vorm, maar de renner kon wel de voorbije vier edities van de Superprestige in Heusden-Zolder winnen. Zo won hij vorig jaar met bijna 40 seconden voorsprong op Wout van Aert. Wordt het een nieuwe zege voor van der Poel of kan Wout van Aert de goede lijn van de voorbije weken verder trekken? Deze middag krijgen we het antwoord.