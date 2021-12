🎥 Goed nieuws voor Sven Nys: sponsor blijft nog drie jaar aan boord

Dat nieuws heeft de ploeg van Sven Nys via sociale media laten weten met een leuk filmpje.

Als leverancier van fietsen was er nog een deal, maar de overeenkomst als naamsponsor voor de ploeg liep binnen enkele dagen af.

Trek kwam in de ploeg binnen toen Telenet vorig jaar als sponsor de samenwerking stopzette. Trek blijft nu tot eind 2024 aan boord.

📢 Here's to many more unforgettable moments.



The Baloise Trek Lions will stay part of the Trek family for three more years 🤗🚴‍♂️🚴‍♀️🤗 @TrekRaceShop @TrekBikes pic.twitter.com/i4rt5nfmyL