Tom Dumoulin heeft comeback na mentale problemen te danken aan ploegmaat

Tom Dumoulin kraakte begin dit jaar. Hij laste een break van vijf maanden in en kwam terug in het peloton.

Tom Dumoulin moest begin 2021 zijn wielercarrière even on hold zetten omdat hij fysiek en mentaal er helemaal door zat. Dat hij er weer helemaal klaar voor is heeft Dumoulin naar eigen zeggen te danken aan ploegmaat Primoz Roglic.

“Ik wil mijn carrière nu beschouwen als een avontuur, een verhaal dat ik schrijf. Voor mezelf en voor mij alleen”, zegt Dumoulin aan L’Equipe.

“Een profcarrière in de wielersport is iets waar je jezelf gelukkig mee moet prijzen. Dat is niet voor iedereen weggelegd, je ervaart zoiets maar één keer in je leven. En in die carrière moet je het beste en het slechtste accepteren.”