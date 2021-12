Hoe periode met Van Aert en Van der Poel in het veld voorlopig anders uitdraaide dan verwacht

Het is niet geheel wat we verwacht hadden, de periode van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Die laatste heeft natuurlijk ook maar twee crossen gereden, waarvan eentje niet eens volledig. Het loopt allemaal wat anders dan we vier weken geleden hadden kunnen bedenken.

Op 4 december 2021 duikt Wout van Aert opnieuw het veld in, in de Superprestigecross in Boom. In de aanloop hier naartoe tempert de clan-Van Aert de verwachtingen. Een stek in de top tien, zou al goed zijn, zo heette het. Nog frappanter: gezien de prioriteit bij de weg ligt, is het zeer twijfelachtig dat Van Aert naar het WK veldrijden gaat. Van der Poel heeft op dat moment aangekondigd zeker naar het WK veldrijden te gaan.

Van der Poel zou pas veel later beginnen crossen. Heel veel tijd om zich dan op dat WK voor te bereiden, is er dan wel niet, maar voor een klasbak als Van der Poel mag dat geen probleem zijn. Alleen: een val op de knie doet hem opteren voor nog een week uitstel en in zijn tweede cross in Heusden-Zolder speelt zijn rug weer op. Wie had een maand geleden kunnen denken dat bij Van der Poel een vraagteken achter het WK zou staan?

In de tussentijd heeft Van Aert al zijn crossen gewonnen en dit telkens met een comfortabele voorsprong. Als hij niet naar het WK gaat, ligt het puur aan zijn planning voor de weg. Als Van der Poel niet naar het WK gaat, is het omdat hij topfit is. Geraakt de regerend wereldkampioen klaar, dan zal hij slechts enkele crossen in de benen hebben. Een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld bij Pidcock, die van het WK zijn grote doel maakt.

Een WK zonder Van Aert of Van der Poel is haast niet denkbaar, maar momenteel wel een realistische piste. Al zou het te gek zijn moest Van Aert met zijn huidige supervorm daar zijn kansen niet wagen. Want laat ons wel wezen: ook zijn dominantie in de voorbije veldritmaand is een tikkeltje verrassend. De tijden waarin hij zich telkens moest neerleggen bij een tweede plaats achter Mathieu, lijken enkel een verre herinnering.

Die laatste was er natuurlijk in vele crossen niet bij. En ja, de zware modder in Boom en Dendermonde gaf Van Aert een omloop op zijn maat. En in Essen was er amer tegenstand. Maar als je ook in een snelle cross als Heusden-Zolder de rest op een minuut zet en ook in de sneeuw van Val di Sole heer en meester bent, dan mag je vooral een pluim op je eigen hoed steken. Wat de omstandigheden ook zijn.

Weinigen zullen begin december voorspeld hebben dat Van Aert op een erg dominante wijze een 5 op 5 zou scoren en Van der Poel misschien wel zonder zege naar het WK moet, als hij dat al haalt. Die onvoorspelbaarheid maakt het ook zo leuk. Wie weet heeft de cross de volgende weken ook nog wel enkele verrassingen in petto.