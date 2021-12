Manager van Pogačar en Nibali, die twee weken in coma lag, nu ontslagen uit het ziekenhuis

Het verblijf in het ziekenhuis van de manager van Pogačar en Nibali is ten einde. De man lag in coma nadat hij het slachtoffer was van een zwaar verkeersongeval. Het gaat nu echter weer beter met Johnny Carera en hij heeft nu ook het ziekenhuis mogen verlaten.

Dat heeft Alex Carera, de broer van Johnny, bevestigd aan Tuttobiciweb. Johnny kon de kerstdagen thuis doorbrengen en dat heeft hem blijkbaar enorm deugd gedaan. Hij zal wel nog eens opnieuw naar het ziekenhuis moeten, naar een ander dan waar hij tot dusver verbleef. OPERATIE Johnny Carera zal immers wellicht nog geopereerd worden aan zijn sleutelbeenbreuk. Ook is hij inmiddels liefst acht kilo afgevallen. Een ongeval waarbij een vrachtwagen betrokken was deed hem in de eerste plaats in het ziekenhuis belanden. Carera kwam zo op intensive care terecht en de dokters besloten om hem twee weken lang in een kunstmatige coma te houden. Sinds hij uit coma gehaald werd, zet de zaakwaarnemer wel weer grote stappen vooruit.