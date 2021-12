🎥 Deceuninck-Quick-Step pakt uit met straffe documentaire over prestaties van Cavendish in de Tour de France

Het was een zeer knappe prestatie van Mark Cavendish en ook bij Deceuninck-Quick-Step kunnen ze er niet genoeg van krijgen. De Belgische wielerformatie laat dan ook op Twitter weten dat ze een documentaire hebben gemaakt over de prestaties van Cavendish in de Tour de France. De afleveringen zijn hieronder of op Youtube terug te vinden.

.@MarkCavendish's return and phenomenal success at the Tour de France was one of the year's main stories.



Watch now our three-part documentary about his extraordinary performance!



