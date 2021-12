Spannende cross in Loenhout, wel met de te verwachten winnares: Brand maakt verschil in laatste ronde

Van Lucinda Brand zou je tegenwoordig haast verwachten dat ze elke cross naar haar hand zet. In Loenhout was het in elk geval zo: Brand nam in de slotronde de maat van haar landgenotes Betsema en Van Anrooij. De dertiende zege van het seizoen voor Brand.

Betsema en Van Anrooij waren de rensters die als eersten het voortouw namen in deze Azencross. De motor van Brand moest nog even warmdraaien. Eens dat gebeurd was, kwam de wereldkampioene vooraan wel aansluiten zoals verwacht. Later deed ook Worst dat.

Betsema was in staat om een kloofje te slaan ten opzichte van haar landgenote, maar dat zou nog niet de definitieve afscheiding zijn. Worst kreeg het wel lastiger en moest vooraan afhaken. Van Anrooij hing ook vaak aan het rekkertje, al was zij in de slotronde nog niet helemaal afgeschreven.

BRAND ONTKETEND IN SLOTRONDE

Ook in de spannende crossen hebben we al gezien dat Brand vaak naar het einde toe het toch naar zich toe weet te trekken. Ook in Loenhout was het van dat. In de laatste ronde ontbond Brand helemaal haar duivels. Betsema werd tweede, Van Anrooij derde.