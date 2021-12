Winnares Brand vond andere veldrijdster sterker en komt met wielercliché: "Eerst bord van je tegenstander leegeten"

Weinig wedstrijden waarin anderen sterker zijn dan Lucinda Brand dit seizoen. Ze is de winnares in Loenhout, maar vond wel dat Betsema deze keer een betere indruk gaf. Brand moest het dus slim spelen om de overwinning binnen te halen.

"Het was een lastige cross", vertelde Lucinda Brand in het flashinterview. "De wind speelde een rol en Denise Betsema en Shirin van Anrooij waren sterk. Dit was een moeilijke. Ook geen zegegebaar, want ik was nog aan het sprinten voor de seconden." In het X2O-klassement staat Betsema immers aan de leiding.

"Ik denk ook wel dat Betsema eigenlijk de sterkste was", is Brand van mening. Hoe heeft de wereldkampioene dan toch de winst kunnen pakken? "Eerst het bord van je tegenstander leegeten en daarna pas aan je eigen bord beginnen. Het is niet altijd de sterkste die wint."

BLUFFEN

Nog maar eens een bewijs dat het in de sport vaak ook een mentaal spelletje is. "Ik vond niet helemaal mijn weg. Ik probeerde op een gegeven moment te bluffen en hoorde dat ik een klein gaatje had. Dan dacht ik: "Betsema kan nooit frisser zijn dan ik"." En ook met Van Anrooij moest tot diep in de wedstrijd rekening gehouden worden. "Het had ook de andere kant kunnen uitdraaien. Absoluut."