Alaphilippe op laatste dag van 2021 over behalen tweede wereldtitel: "Trui eren in elke koers met de Wolfpack!"

Het hoogtepunt van Alaphilippe uit 2021, dat kent iedereen wel: de tweede wereldtitel die hij behaalde in Leuven. Op de laatste dag van het jaar komt hij daar nog eens op terug, in de vorm van een blog op de site van Deceuninck-Quick.Step.

"Ik was heel relaxed en keek er naar uit om een sterke koers te rijden met mijn ploeg", zou Alaphilippe vrank en vrij zijn kans gaan. "Ik viel voor het eerst aan met 60 kilometer te gaan en slechts een handvol renners volgde. Ik rook mijn kans op de lokale omloop en reed op instinct."

De Fransman maakte sneller het verschil dan verwacht. "Ik voelde me de hele dag goed, maar ik had mij nooit kunnen inbeelden dat ik alleen voorop zou zijn met meer dan een ronde te gaan. Maar eens er een kloof was tussen mezelf en mijn opponenten, reed ik me de ziel uit mijn lijf. Toen ik aan de aankomst kwam, kon ik het niet geloven."

1 VAN DE BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN

Het moest nog even tot hem doordringen. "Om mijn regenboogtrui - de mooiste trui in het wielrennen - te kunnen behouden was ongelooflijk en ik had tijd nodig om te beseffen wat er gebeurd was. Het WK voor het tweede jaar op rij winnen is één van de belangrijkste verwezenlijkingen. Ik kan niet wachten om mijn trui opnieuw te tonen en te eren in elke koers met de Wolfpack!"