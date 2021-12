Bingoal Pauwels Sauzen WB ziet Zwitsers talent vertrekken naar het grote UAE

Suter werd het voorbije jaar vijfde op het Zwitsers Kampioenschap op de weg en eindigde vierde in een rit in de Ronde van Zwitserland. Het heeft UAE overtuigd om dit jonge talent een kans te geven en vast te leggen tot het einde van 2022.

"Ik ben heel blij om volgend jaar op de weg uit te komen voor UAE", trapt Suter een open deur in. "Het was een droom om deze stap te zetten. Die is nu realiteit. Ik ben dolblij en klaar om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen. Volgende week voeg ik mij bij het team op de eerste stage van het jaar, dat vind ik al boeiend."

We are pleased to welcome #JoelSuter to the team!



That completes our roster for next season : stay tuned to our website tomorrow to see all the exciting new things happening for 2022 😉👇🏻https://t.co/YrqGJ8mctQ #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/jzBwWhKwvg