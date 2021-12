"Stay Strong Amy": prachtige boodschap van Italiaanse pistiers ter ondersteuning van Nederlandse renster in coma

Iedereen leeft mee met de Nederlandse wielrenster Amy Pieters, die nog altijd in coma ligt. Niet enkel het wegwielrennen, maar de hele koerswereld hoopt vurig dat het met haar weer helemaal in orde komt. De Italiaanse selectie op de piste komt met een uitdrukkelijke boodschap.

Het toont aan dat ook mensen ver buiten Nederland hopen dat Pieters snel uit haar coma mag ontwaken. Pieters werd na een zware valpartij op training met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Alicante. Daar werd beslist om haar in een kunstmatige coma te houden. Enkele dagen geleden kwam het nieuws dat Pieters nog drie dagen langer in die kunstmatige coma zou blijven.

Het houdt dus ook de Italiaanse pistiers bezig. Onder hen onder andere Filippo Ganna, Elia Viviani en wereldkampioene op de weg Elisa Balsamo. Op een foto heeft haast elk lid een letter in de hand en zo wordt de mooie boodschap gevormd: "Stay Strong Amy". Hou je sterk.

De M van Amy is overigens te zien in de vorm van een hartje. Ook onder de foto op Instagram wenst de Italiaanse wielerbond Pieters nog veel moed. Pieters werd dit jaar Nederlands kampioene op de weg, won Nokere Koerse en werd op de piste wereldkampioene in de madison aan de zijde van Kirsten Wild.