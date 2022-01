Geen nieuwe zege voor Wout van Aert na kettingproblemen: Tom Pidcock haalt zege binnen in Hulst

Vandaag stond er nieuwe veldrit op het programma in het Nederlandse Hulst. Wout van Aert is er door kettingproblemen niet in geslaagd om een nieuwe zege te boeken. Onze landgenoot werd uiteindelijk nog vierde. De zege ging naar Tom Pidcock.

Pech voor Wout van Aert in Hulst. Onze landgenoot kreeg al snel te maken met kettingproblemen en moest daardoor de hele cross achtervolgen. Hij maakte nog wel veel goed, maar hij moest uiteindelijk tevreden zijn met de vierde plaats. Voorin was Tom Pidcock uiteindelijk de sterkste. Eli Iserbyt probeerde nog wel druk te zetten op de Brit, maar de zege van Pidcock kwam niet meer in gevaar. Iserbyt werd tweede en Lars van der Haar vervolledigde het podium. Door zijn tweede plaats is Iserbyt wel zeker van de eindzege in de wereldbeker.