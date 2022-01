In de klassiekers gespecialiseerde ploegen moeten opboksen tegen Ineos: "We willen grote eendagskoers winnen"

De ploegen die veeleer op de klassiekers inzetten zijn gewaarschuwd: ook Ineos wil op dit terrein scoren in 2022. De tijd dat dit enkel een team voor de grote ronden is, is voorbij. De ambities in het klassieke werk laaien op.

Dat heeft een gesprek duidelijk gemaakt dat Matteo Tosatto, sportdirecteur bij Ineos, voerde met Tuttobiciweb. Uiteraard gaat Ineos de grote ronden niet zomaar loslaten: het heeft bijvoorbeeld de kans om voor de derde keer op rij de Giro te winnen. OPVOLGER VOOR KWIATKOWSKI GEZOCHT "We zullen blijven mikken op etappekoersen, maar we willen ook een grote eendagskoers winnen", kondigt Matteo Tosatto aan." Ineos wil dus terugkeren naar de successen die het destijds beleefde met Michal Kwiatkowski. Staat er al een opvolger voor hem klaar? Tosatto denkt van wel. "We hebben goede renners voor de klassiekers, dus het is een uitstekende doelstelling om een grote koers te willen winnen."