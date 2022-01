🎥 Opvallend: weinig veranderingen in nieuwe tenues Groupama-FDJ en Israel Start-Up Nation

Zo hebben ondertussen ook Groupama-FDJ en Israel Start-Up Nation hun nieuwe tenue voor het nieuwe wielerjaar bekendgemaakt, maar zoals u hieronder kan zien lijkt er, op enkele details na, maar weinig te zullen veranderen in vergelijking met het voorbije seizoen.

Looking at the 2022 season like @ChrisFroome is looking at @RetoHollenstein 😁



Happy New Year to all of our fans! Enjoy the ride 🚴🏼‍♂️ pic.twitter.com/mXPVOTTPP4