🎥 Quick-Step Alpha Vinyl Team laat ons kennismaken met al haar renners voor het komende wielerjaar

Er zijn heel wat veranderingen binnen de ploeg van Patrick Lefevere. Zo is de naam veranderd van Deceuninck Quick-Step naar Quick-Step Alpha Vinyl Team en is er ook een gloednieuwe tenue.

Uiteraard zijn er ook heel wat veranderingen in de kern van Quick-Step Alpha Vinyl Team. Zo zijn er enkele jongens vertrokken, maar zijn er ook nieuwe namen in de selectie van de Belgische wielerformatie. Quick-Step Alpha Vinyl Team laat ons kennismaken met al haar renners voor komend wielerjaar in een filmpje op Youtube.