Bondscoach Sven Vanthourenhout over problemen tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel: "Ze kunnen elkaar niet blijven ontlopen"

Na het voorbije WK wielrennen op de weg lijken de problemen tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel nog steeds niet opgelost. Er is nog geen gesprek geweest tussen beide heren, maar daar wilt bondscoach Sven Vanthourenhout verandering in brengen.

Sven Vanthourenhout gaf meer uitleg in een interview bij Het Laatste Nieuws. Zo legt hij uit dat de twee heren wel open staan voor een gesprek. "Het is nog niet gelukt door de vakantie van Wout van Aert en de Amerikaanse wedstrijden van Remco Evenepoel", legde de bondscoach uit.

"Ik zal binnenkort enkele stagebezoeken doen, waaronder bij Quick.Step-Alpha Vinyl en Jumbo-Visma. Het zal zeker opnieuw op tafel komen, want het is mijn wens om de wonden die er zijn, te stelpen. Ze staan er ook zelf voor open en het is ook nodig, want ze zullen nog vaak samen moeten koersen. Ze kunnen elkaar niet blijven ontlopen."