Fietsen van Quick-Step Alpha Vinyl zijn donkerblauw: de nieuwe SL7 voorgesteld

Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe fietsen voor Quick-Step Alpha Vinyl. De nieuwe SL7 wordt dan ook met veel trots voorgesteld. Fietsleverancier Specialized heeft iets speciaal uit zijn hoed getoverd om de renners op weg te zetten in dit nieuwe jaar.

Wat opvalt uit de eerste verspreidde foto's van de nieuwe fiets, is dat deze een veel donkerdere kleur gekregen heeft dan vorig jaar. De renners van Quick-Step Alpha Vinyl zullen op een stjijlvolle, donkerblauwe fiets rijden. Dat zal ook voor wat contrast zorgen met de deels witte shirts.

NODEN VAN DE RENNERS

De experten van Specialized hebben er ook over gewaakt dat de fiets beantwoord aan de individuele noden van de renners van het team. Alle details zijn uiteraard tot in de puntjes verzorgt om uiteindelijk tot deze nieuwe SL7 te komen.

"Het meeste materiaal dat we ontworpen hebben gaat hand in hand met deze atleten. We helpen de renners om zo optimaal mogelijk te presteren en zij helpen ons om de beste producten te ontwikkelen. Deze werkrelatie is cruciaal om succes te behalen", aldus Scott Jackson van Specialized.