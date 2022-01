Jonge Joran Wyseure is de aangename verrassing van Gullegem: "Eerste podium bij profs: ik vind het fantastisch!"

Een aangename verrassing was hoe Joran Wyseure in Gullegem alleen maar sterker leek te worden. Het leverde hem finaal de tweede plaats op. De 20-jarige Wyseure laat zich zo voor het eerst echt gelden bij de grote jongens. Een belangrijk moment voor hem.

"Ik had het echt niet verwacht", kon een stralende Wyseure het amper geloven toen hij Sporza toesprak na de wedstrijd. "Het is wel altijd een cross die ik graag rijd. Ik rij hier bijna elk jaar goed en heb bij de jeugd al een keertje gewonnen. Ik vind het echt fantastisch! Mijn eerste podium bij de profs: ik ben echt supertevreden."

Het was vechten tot op de meet

Tussen plek 2 en plek 4 zaten slechts 14 seconden. "Het was redelijk spannend, met Orts die ook nog dicht kwam. Het was vechten tot op de meet. Ik ben supercontent dat ik de tweede plaats heb behaald. Het is in deze crossen dat ik ook wel een keer moet mijn kansen proberen grijpen. Dat is nu wel gelukt."

Wyseure heeft nog heel wat goede jaren voor zich. Jaren ook waarin hij aan zijn start kan werken. "Ik word zondag 21. Ik ben het gewend om iedere keer van redelijk ver terug te komen. Ik ben niet superexplosief. Dit is ook wel een slopende cross, ik heb nooit gepanikeerd en heel de cross mijn eigen tempo gereden."