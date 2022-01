Niet meer wachten op Overlegcomité: BK veldrijden gaat definitief zonder publiek door

Het is nu helemaal zeker: er zal geen publiek toegelaten zijn bij het BK veldrijden. Het Overlegcomité van komende donderdag zal daar ook niets aan veranderen. Belgian Cycling had er op aangedrongen dat er snel duidelijkheid zou komen.

Nadat de cultuursector zijn gelijk haalde bij de Raad van State, werd er ook zowel de wielerbond als burgemeester Dedecker deze optie ook bekeken om zo alsnog publiek op het BK veldrijden in Middelkerke te dreigen. Finaal werd hiervoor niet geopteerd.

Om alles nog in orde te kunnen brengen op het militair domein in Lombardsijde, moest de organisatie immers snel weten waar ze aan toe was. "Gezien er tot op vandaag geen wijzigingen zijn in de recent uitgevaardigde covidmaatregel die publiek bij sportwedstrijden verbiedt, zal het BK weliswaar doorgaan, maar logischerwijs zonder publiek", klinkt het nu in een persbericht van Golazo, Belgian Cycling en de gemeente Middelkerke.

Het allerbelangrijkste blijft dat het BK kan doorgaan

"Dat blijft zo, zelfs indien er donderdag op het overlegcomité alsnog versoepelingen aangekondigd worden. Om organisatorische redenen is het onmogelijk om voor een tweedaags evenement van deze omvang enkele dagen vooraf de aanpak nog om te gooien om publiek te kunnen toelaten." Wel wordt er betreurd dat er geen publiek kan komen kijken. "Maar het allerbelangrijkste blijft dat het BK kan doorgaan."