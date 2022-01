Paul Herygers doet zijn voorspelling voor BK veldrijden: "Laat hem maar de handschoen opnemen tegen Van Aert"

Het BK veldrijden, met Van Aert als topfavoriet, nadert met rasse schreden. Tijd voor Paul Herygers om zijn licht eens te laten schijnen. Hij voorspelt een podium met Van Aert, Iserbyt en Sweeck. Bij de dames ziet Herygers Cant opnieuw winnen en wellicht niet voor het laatst.

Iserbyt heeft de vorm weer te pakken en moet dus als één van de uitdagers van Van Aert aangeduid worden. "Als we Pidcock, Van Aert en Van der Poel schrappen blijft hij de zeges opstapelen. Hij is in alle geval klaar en moet zich niets verwijten. Laat hem daar maar van genieten en de handschoen opnemen tegen Van Aert en zijn ploegmaat Laurens Sweeck", aldus Herygers bij Sporza.

PARCOURS OP HET LIJF VAN SWEECK

Herygers noemt Sweeck dus ook wel. "Je kunt er niet onderuit dat hij een belabberd seizoen rijdt, maar het gebeurt ook niet elk jaar dat je een parcours vindt dat op je lijf geschreven is. Voor Laurens is dit er een. Ik ga zondag voor een podium met Van Aert, Iserbyt en Sweeck."

Bij de dames mogen we al jaar na jaar de naam van Sanne Cant invullen als winnares. "Ik vrees dat het nog verschillende jaren zal duren dat zij kampioen van België kan worden. Dat is triest om te zeggen. Niet voor haar, begrijp me niet verkeerd. Het is gewoon spijtig dat we geen opvolging hebben."

TE WEINIG REGELMAAT BIJ FRANCK

Wat dan met Alicia Franck, die dit seizoen op een aantal momenten wel voor Cant eindigde? Onlangs nog in Hulst. "De regelmaat ontbreekt. Ik kan niet van haar zeggen dat je er een huis op kunt bouwen. Ze kan met de fiets rijden en ze kan verrassen. Maar tegen een Cant die de laatste weken een paar keer geweldig voor de dag is gekomen... Die kan zich nog een keer opladen."