Primož Roglič en Egan Bernal gaan al vroeg met mekaar de strijd aan op Franse bodem

Primož Roglič en Egan Bernal die tegen mekaar strijden op Franse bodem: in de Tour van 2022 zal zich dit voltrekken, maar we hoeven niet tot dan te wachten. Ook in Parijs-Nice zullen beide kleppers uit het rondewerk present tekenen.

Dat heeft François Lemarchand, koersdirecteur van Parijs-Nice, laten verstaan aan L'Équipe. Die wrijft zich uiteraard in de handen. Naast Pogačar zijn Roglič en Bernal het beste wat het rondewerk te bieden heeft: het zijn de winnaars van de Vuelta en de Giro van vorig jaar. © photonews Als je dan als koersdirecteur een tweestrijd tussen zulke renners kan aankondigen, doe je dat met trots. Primož Roglič zal belust zijn op revanche op de vorige editie van Parijs-Nice: de Sloveen leek eenvoudig op weg naar de eindzege, tot een valpartij in de laatste etappe er helemaal anders over besliste. Egan Bernal nam vorig jaar niet deel aan de Koers naar de Zon, maar dit jaar werd de Colombiaan dus wel gestrikt.