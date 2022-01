🎥 Ook Peter Sagan en andere renners Team TotalEnergies weten in welke tenue ze volgend jaar te zien zullen zijn

Het is de dag van de nieuwe wielertenues, want naast Intermarché-Wanty-Gobert heeft ook Team TotalEnergies haar nieuwe tenue bekendgemaakt voor komend seizoen. De ploeg heeft zich gevoelig kunnen versterken met onder meer Peter Sagan.

Team TotalEnergies is een ploeg om in de gaten te houden komend seizoen. Zo zit onder meer Niki Terpstra in deze ploeg, maar vanaf komend seizoen zal ook Sagan in de tenue van deze wielerformatie te zien zijn.

Deze ochtend heeft Team TotalEnergies haar nieuwe tenue bekendgemaakt voor komend seizoen. De tenue van Sagan is uiteraard iets anders dan die van de andere renners, aangezien Sagan de nationale kampioen is van Slowakije.