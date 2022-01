Wout van Aert op weg naar 5e tricolore in het veld? "Dit is mijn hoofddoel"

Wie houdt Wout van Aert van een 5e Belgische driekleur in het veld? Dat is de vraag van één miljoen.

Misschien is het niet correct om te vragen 'wie', maar wel 'wat'. Van Aert kwam in 9 crossen aan de start dit seizoen en wist er 8 te winnen. In Hulst stuitte hij op materiaalpech in het begin van de cross, moest hij een uur lang achtervolgen en werd hij uiteindelijk nog vierde. "Ik hoop dat ik daar mijn deel pech gehad heb", vertelt Van Aert bij Sporza.

Aangezien Van Aert niet naar het WK in de Verenigde Staten zal gaan, is het BK des te belangrijker geworden. Eindklassementen in regelmatigheidscompetities zijn al even niet van belang nu Van Aert veel crossen mist. "Het BK is mijn hoofddoel dit seizoen. Al had ik niet verwacht dat ik met zoveel overwinningen naar Middelkerke zou trekken. Dat geeft wel vertrouwen."

Favoriet zijn voor de start van een kampioenschap, het is geen nieuw gegeven voor Van Aert. In de cross is het al jaar en dag zo, maar ook op de weg is hij telkens favoriet bij een BK, WK en zelfs op de Olympische Spelen. "Als er niets misgaat, sta iker goed voor. Maar dat is elk jaar. Sinds ik prof ben, sta ik als favoriet aan de start", besluit Van Aert.