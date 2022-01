Verstrynge (Tormans) haalt het van Michels (Alpecin-Fenix) bij de beloften, Thibau Nys moet opgeven na val

Thibau Nys trok met een 3 op 3 naar het BK, maar daar was het een ander verhaal. Verstrynge en Wyseure bezorgden Tormans twee medailles, met Verstrynge als winnaar. Jente Michels van Alpecin-Fenix beet wel lang van zich af. Nys verliet het BK voor beloften na een valpartij.

Verstrynge nam de kopstart, al was het wel even schrikken toen hij overkop ging in het zand. De start van Verstrynge was echter zo sterk dat hij ook na die tuimelperte voorsprong had. Jente Michels talmde echter ook niet en sloot aan na anderhalve ronde. Bij Tormans moesten ze niet panikeren, want ze hadden twee man voorin toen ook de jarige Wyseure erbij kwam.

Ook achter hen vormde zich een trio met Thibau Nys, Lennert Belmans en Gerben Kuypers. Nadat Wyseure even bleef steken in het zand, moest hij de anderen vooraan laten rijden. In het groepje Nys was de samenwerking niet super. De man die met een zegereeks naar het BK gekomen was, zag de bui wellicht toen al hangen.

NYS GRIJPT NAAR SLEUTELBEEN

Michels daarentegen kende wel een hele sterke dag en reed zelfs even alleen voorop. Verstrynge kreeg zijn wiel wel opnieuw te pakken en ook Wyseure gaf het nog niet op in de achtervolging. Voor Nys werd het helemaal een dramatische dag: hij bleef even liggen nadat hij een smak maakte waarbij hij op het eerste zicht naar zijn sleutelbeen greep. Hij kon later wel op eigen kracht naar de medische dienst stappen.

Ondertussen ging de uiterst spannende titelstrijd verder. Wyseure bleef op een beperkte achterstand hangen, maar kreeg het gaatje niet dicht. Verstrynge nam op het juiste moment de kop over van Michels en geraakte er dankzij een uitstekende passage aan het strand zelfs helemaal vanaf. Goud voor Wyseure dus, zilver voor Michels en brons voor Wyseure.