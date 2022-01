Pech voor Brits toptalent: Ze moest het Brits kampioenschap veldrijden aan zich voorbij laten gaan door coronabesmetting

Zoe Bäckstedt staat bekend als een enorm talent in het veldrijden. De 17-jarige renster staat aan de leiding in het wereldbekerklassement bij de junioren en wilde haar kans wagen op de nationale kampioenschappen in Groot-Brittannië, maar ze is besmet met het coronavirus.

Het voorbije weekend stond er niet alleen het nationaal kampioenschap in ons land op het programma, maar ook in de andere landen werden de nationale kampioenschappen afgewerkt. Voor Zoe Bäckstedt werd het echter een slechte timing. Het 17-jarige toptalent kon namelijk niet deelnemen aan het nationale kampioenschap van Groot-Brittannië. Ze was één van de favorieten voor de titel, maar een coronabesmetting strooide roet in het eten. Ze liet het nieuws zelf weten op Twitter. pic.twitter.com/7mjubj3Qqs — Zoe Backstedt (@Backstedt_Zoe) January 7, 2022