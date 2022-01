Programma Remco Evenepoel vastgelegd: grote ronde uitgekozen en dat gaat zijn hoofddoel worden

Op de mediadag van Quick-Step Alpha Vinyl in Spanje is het programma van Remco Evenepoel bekendgemaakt. Het is dus ook duidelijk welke grote ronde Evenepoel in 2022 gaat rijden: de Vuelta. Dat is meteen ook het hoofddoel van zijn seizoen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om aan het seizoen te beginnen in de Ronde van San Juan. Aangezien die wedstrijd is afgelast, moest er op zoek gegaan worden naar het alternatief. De Ronde van Valencia wordt nu zijn eerste koers. Ook nadien volgen rittenkoersen in Zuid-Europa met de Ronde van de Algarve en Tirreno-Adriatico.

Ook een passage in de Ardennenklassiekers in eigen land is voorzien. Evenepoel komt zo aan de start van de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook het BK in juni pikt hij zeker nog mee. Een maand later begint dan een belangrijke periode op Spaanse bodem.

ZOMER/NAJAAR OP SPAANSE BODEM

Met om te beginnen de Clásica San Sebastián, een wedstrijd die Evenepoel al eens wist te winnen. De Ronde van Burgos moet hem dan helemaal klaarstomen om mee te doen in de Vuelta, de grote ronde die hij gaat betwisten. De Vuelta, die duurt van 19 augustus tot 11 september, is dus het grote doel van Evenepoel dit seizoen. Evenepoel hoopt om daar een betere beurt te maken dan in de Giro van 2021.