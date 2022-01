Geen teamcamp maar trainingcamp: Wout van Aert blijft in Spanje verder trainen

Een kruisje achter het begrip 'teamcamp' en een vinkje achter 'trainingcamp'. Wout van Aert deelt door dit boven de gegevens van een trainingsrit te zetten mee dat hij in Spanje op zijn eentje verder aan het trainen is. Dat is ook toegestaan.

Zoals bekend moest Jumbo-Visma de stage afbreken omdat een coronabesmetting opgedoken was. Vooraf was reeds de afspraak om het trainingskamp te staken zodra er één besmetting vastgesteld zou worden, om verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden. TWEE OPTIES Dit betekent niet dat iedereen onmiddellijk huiswaarts keren. De renners hebben wel de optie om naar huis te gaan, maar een andere mogelijkheid is om in Spanje individueel verder te blijven trainen, met een minimum aan ondersteuning. Wout van Aert heeft zoals zo vaak een trainingstocht op Strava gezet, waaruit blijkt dat hij voorlopig in Spanje blijft. Nadat het nieuws over het stoppen van de ploegstage bekend werd, werkte Van Aert een rit af van 148,27 kilometer. De Belgische kampioen deed er zo'n kleine vijf uur over en overbrugde een hoogteverschil van 3037 meter.