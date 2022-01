Geen operatie aan de rug voor Mathieu van der Poel, maar wel aan de knie: "het goede moment om littekenweefsel proactief weg te nemen"

Mathieu van der Poel werd vandaag geopereerd in het ziekenhuis. Eerst leek het om een ingreep aan de rug te gaan, maar van der Poel zou geopereerd zijn aan de knie. Er was daar namelijk littekenweefsel ontstaan.

