🎥 Zijn nieuwe ploeg voelt het 'Sagan-effect': "Zijn charisma, de dimensie die hij toevoegt: dat geeft ons veel goesting"

Als Peter Sagan je ploeg vervoegt, dan merk je dat meteen. Er is al sprake van een zeker effect bij TotalEnergies, de nieuwe ploeg van Peter Sagan. De drievoudige wereldkampioen ging van Bora-Hansgrohe naar de Franse formatie.

TotalEnergies stuurde een aantal video's de wereld in om vooruit te blikken op het nieuwe seizoen. In één van die filmpjes komt Jean-René Bernaudeau aan het woord over Peter Sagan. "Zijn vriendelijkheid, zijn charisma, de dimensie die hij toevoegt: dat geeft ons veel goesting en is een bijkomend element. Met daarnaast een groep die goed geïntegreerd is. We voelen dat er iets gebeurd is", aldus Bernaudeau.

Logisch ook dat zijn ploegmaats in de wolken zijn met de komst van Sagan. "Anthony Turgis droomt ervan om finales te rijden aan de zijde van een grote kampioen als Peter." Hoe heeft Bernaudeau Sagan kunnen overtuigen? "Het is simpel; ik heb mijn hart laten spreken."

En goede contacten helpen ook altijd. "Ik had een goede relatie met zijn eerste manager. De discussie was niet heel moeilijk. Ik heb hem gezegd: help me, Peter, om het te doen slagen. Hij heeft gezegd: ik heb er nood aan om plezier te beleven. Peter neemt ook de rol op om geloof uit te stralen in zijn ploegmaats."