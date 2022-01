Kristoff niet op pensioen maar naar Intermarché: "Niet makkelijker geworden te winnen met Van Aert en Van der Poel"

Intermarché-Wanty-Gobert haalde met Kristoff een naam als een klok binnen. Opboksen tegen Van Aert en Van der Poel, zit dat er nog in voor de 34-jarige Noor? Kristoff heeft de hoop alvast nog niet opgegeven om nog een grote klassieke zege aan zijn palmares toe te voegen.

Aan Belga gaf Kristoff op de mediadag van zijn ploeg wel toe dat ook stoppen met wielrennen door zijn gedachten ging. "Vorig jaar heb ik wel even aan mijn pensioen gedacht. In het eerste deel van het seizoen was het echt slecht. Dan vraag je je wel af waar je mee bezig bent. Op het eind liep het beter en won ik nog twee keer."

Op zijn minst wil hij het niveau van het einde van 2021 evenaren. "Als ik terug zo’n slecht seizoen heb, waarom zou ik dan nog verder doen? Dan doe je beter andere dingen in het leven. Pas op, ik ben nog altijd gemotiveerd, ik wil het echt wel goed doen. Ik voel dat ik hier de nodige steun zal krijgen in de klassiekers."

Misschien kijken Van Aert en Van der Poel naar elkaar

En Kristoff kan een klassieker winnen: dat bewees hij al in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem. De vraag is: kan het nu nog? "Het is intussen niet gemakkelijker geworden om te winnen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Klasbakken, maar ik hoop wel nog altijd. Misschien laten zij wel een steekje vallen, kijken ze te veel naar elkaar."

Kristoff beseft dat het ok voor hen geen evidentie is om pakweg de Ronde van Vlaanderen te winnen, de koers waarin hij zelf driemaal het podium haalde. "Het is ook een lastige koers, kijk naar vorig jaar toen Van der Poel met Asgreen voorop was. Uiteindelijk wint wel de Deen. Ik hoop gewoon dat ik nog eens top vijf kan rijden in die klassiekers, misschien top drie en dan is winst niet veraf."