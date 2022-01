De banden maakten het verschil op het podium van WB-race: "Toen ik die instructie hoorde was het tijd om door te trekken"

Eli Iserbyt was in Flamanville een maatje te sterk voor de rest, maar de strijd om plekken 2 en 3 was wel om duimen en vingers van af te likken. En daarbij was ook de bandenkeuze van belang.

Er werd meermaals gewisseld tussen de verschillende bandenprofielen en uiteindelijk had dat zijn gevolgen op de uitslag. Dat zagen ook Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. "Ik hoorde Richard Groenendaal roepen naar Michael dat zijn rhino's klaarstonden en dat was voor mij het moment om door te trekken", aldus Aerts bij PlaySports. Instructie "Hij gaf een instructie en dat was voor mij het teken om door te trekken. Misschien heeft dat uiteindelijk wel het verschil gemaakt voor de tweede plaats." "Misschien had ik meteen moeten wisselen, maar ik koos om te wachten", pikte Vanthourenhout in. "Maar ik denk dat ik er misschien wel het hoogste haalbare heb uitgehaald."