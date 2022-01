Eli Iserbyt geeft criticasters lik op stuk met heerlijke one man show

De wereldbekermanche in Flamanville is ten prooi gevallen aan een sterke Eli Iserbyt. Daarmee heeft hij de criticasters lik op stuk gegeven.

Na het BK waren er wat twijfels her en der over Eli Iserbyt, maar in Flamanville heeft hij meteen de puntjes op de i gezet.

Minuut voorsprong

Snel in de race trok hij ten aanval, niemand zou hem nog terugzien. Een heel erg knappe show van een uur werd het op die manier.

Toon Aerts werd op een minuut tweede en komt zo wat dichter bij Michael Vanthourenhout in de wereldbekerstand. Die laatste werd derde na een spannende strijd met Aerts.