Ook Belgisch succes in Flamanville: Belgisch kampioen showt meteen zijn trui

In Flamanville was het opnieuw een hele dag genieten van cross op het hoogste niveau in heel veel categorieën. Zo ook bij de beloften.

Bij de beloften werd het een leuk duel tussen Emiel Verstrynge en Europees kampioen Ryan Kamp. De Belgische kampioen haalde het uiteindelijk nipt. Mees Hendrickx klopte wereldkampioen Pim Ronhaar in de strijd om de 3e plaats, Gerben Kuyers werd tweede Belg op plek 5. Junioren Bij de junioren won Haverdings met meer dan een minuut voorsprong, bij de vrouwen junioren ging de winst naar Leonie Bentveld.