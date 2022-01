Wat een weelde: twee Nederlandse jonkies maken van wereldbeker Flamanville een echte nagelbijter met prachtige sprint

In de cross was het tijd voor de wereldbeker in Flamanville. En het werd een interessante wedstrijd.

Fem van Empel opende het beste, daarna was het Puck Pieterse die de forcing voerde in de race in Flamanville zonder een aantal van de toppers. Sprint met twee De twee reden steeds verder weg van de tegenstand, uiteindelijk gingen we naar een sprint met twee in Flamanville. Pieterse leek het te gaan halen, maar van Empel kon vlak voor de streep alsnog remonteren op weg naar haar tweede wereldbekerzege uit haar carrière. Vas vervolledigde het podium, Norbert Riberolle was op plek 9 de eerste Belgische.