🎥 Tom Boonen was één van de idolen van Sam Bennett toen hij opgroeide: "Hij was gewoon cool"

Sam Bennett is weg bij Quick-Step. Dat was vroeger uiteraard ook de ploeg van Tom Boonen. Hij was dan weer één van de grote voorbeelden uit de wielerwereld van Sam Bennett, zo verklapt die laatste in een video van Bora-Hansgrohe.

Bennett keerde terug naar de ploeg waar hij ook al eerder voor reed. Wat maakt Bora-Hansgrohe dan zo speciaal? "De Duitse efficiëntie. Het is een goed geoliede machine. Er is een goede structuur en het is gewoon een goede, solide profploeg. Het wielrennen is vaak zo chaotisch dat het moeilijk is om controle te hebben over een organisatie. Deze ploeg heeft dat wel enorm, het is zeker één van de sterkere ploegen in het peloton."

Later in het interview werden dan meer algemene vragen gesteld, zoals voor welke renners Bennett bewondering had toen hij opgroeide. "Ik had een paar voorbeelden waar ik naar opkeek als jonge gast. Iemand als Tom Boonen. En Robbie McEwen ook, dat waren de twee voornaamste. Pas als prof begon ik te waarderen wat Sean Kelly had gepresteerd. Nu versta ik de sport, maar als jonge kerel keek ik vooral op naar Boonen en McEwen."

In wat vertaalde zich dat dan precies? "Ik bekeek de sprints van McEwen telkens opnieuw, om naar zijn positie te kijken en hoe hij vocht voor een wiel. En Tom Boonen, hij was gewoon cool", lacht Bennett.