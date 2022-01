🎥 Absolute waanzin: verschillende renners in ziekenhuis na ... zondvloed tijdens sprint

We hebben al gekke dingen gezien in ons leven, maar wat er in Argentinië gebeurde slaat echt alles.

In Argentinië was er een lokale race in Buenos Aires, een van de eerste koersen van het nieuwe jaar. En dat liep helemaal verkeerd. 🚴 Tremendo accidente en la llegada de la Revancha de la Doble Bragado, la clásica ciclística del verano en Buenos Aires



😱 Bajo una lluvia torrencial, varios pedalistas cayeron en el sprint final



🏆 La carrera fue ganada por Agustín Martínez



📹 /valeenlozzia_03 (IG) pic.twitter.com/lyASmF7J79 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2022 Nadat de race eerder al was ingekort door het slechte weer, liep het in de sprint alsnog volledig verkeerd door een zondvloed. Verschillende renners moesten uiteindelijk afgevoerd worden naar het ziekenhuis, eentje viel zelfs flauw na de valpartij.