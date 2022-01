🎥 Logistieke verhuis naar Amerika op til: WK veldrijden zet medewerkers Belgian Cycling al aan het werk

In Tubeke is het hoofdkwartier van Belgian Cycling gevestigd. Het WK veldrijden zorgt er voor dat het daar nu drukke activiteiten gezet. Alles wordt immers in gereedheid gebracht om het nodige materiaal in Amerika te krijgen.

Het WK veldrijden is dit jaar meer dan zomaar een volgend wereldkampioenschap. Het gaat door in Fayetteville, in de Amerikaanse staat Arkansas. Dat brengt wel wat met zich teweeg, want een groot deel van de deelnemers komt uit Europa.

Dat betekent dat in vele landen een verhuis op til is. Niet enkel de renners en rensters moeten ter plekke geraken, maar ook al het materiaal en dat is een fameuze logistieke operatie. Daar zijn ze nu bij Belgian Cycling druk in de weer.

'Boxing day' at our HQ! Almost ready for our departure to #Fayetteville2022 🇺🇸📦✈️ pic.twitter.com/fHiM1lWA85 — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) January 18, 2022

Alles in dozen krijgen is al een eerste stap en daarna is het het vliegtuig op naar Amerika. Het WK veldrijden vindt in Fayetteville plaats op 29 en 30 januari. Nog zo'n anderhalve week te gaan dus.