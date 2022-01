Jordi Meeus gestegen in de pikorde en ziet kansen voor velen: "Vertrek van Sagan geen slechte zet"

Het vertrek van Peter Sagan bij Bora-Hansgrohe doet Jordi Meeus en diens ploegmaats niet panikeren. Integendeel, ze zien nu meer kansen voor zichzelf. Meeus is alvast gestegen in de rangorde van de snelle mannen bij de Duitse formatie.

Vroeger was het simpel: overal waar Peter Sagan startte, was hij ook kopman. "Het was logisch dat Peter met zijn palmares het kopmanschap opeiste. Maar ik denk dat we nu meer op één lijn zitten, op hetzelfde niveau", vertelt Meeus aan Sporza. "Dat was geen slechte zet van de ploeg."

NUMMER 2 ACHTER SAM BENNETT

Meeus zelf kan sowieso goed nieuws aankondigen. "Ik ben gestegen in de pikorde. Sam Bennett is de nummer 1, ik de nummer 2. Als Danny van Poppel en ik nog samen in de finale zitten, dan zal de vorm van de dag bepalen wie er mag sprinten. Ik kom heel goed overeen met hem, we komen daar wel uit."

Zijn er dingen veranderd inzake welk soort renner hij wil zijn? "Voorlopig ligt de focus nog altijd op de sprints, maar op trainingskamp zit ik nu bijvoorbeeld in de klassieke groep en niet meer in de sprintersgroep." Na het jaar van de doorbraak moet 2022 het jaar van de bevestiging worden. "De focus ligt voor mij dit jaar iets meer op resultaten rijden."