Sam Bennett wil niet meer terugkomen op problemen met Patrick Lefevere: "Focus ligt op mijn nieuwe ploeg"

Een renner om komend seizoen opnieuw naar uit te kijken, is Sam Bennett. De Ierse sprinter trok in het tussenseizoen van Quick Step-Alpha Vinyl naar BORA-hansgrohe, waar hij in het verleden al mooie successen kon boeken.

Het werd geen verrassende overgang, want het ging al een tijdje niet meer zo goed tussen Sam Bennett en Patrick Lefevere, de baas van Quick Step-Alpha Vinyl. Bennett wil daar echter niet meer op terugkomen. "Mijn focus ligt op mijn nieuwe ploeg", aldus Bennett en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Bennett wil bij BORA-hansgrohe opnieuw successen boeken. "Het was een makkelijke beslissing om terug te keren. Ik voel mij hier thuis en weet dat ik veel kansen zal krijgen om te winnen. Ik heb er vertrouwen in dat mijn sprinttrein opnieuw zeer sterk zal zijn", legde de Ierse sprinter uit.