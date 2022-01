🎥 Paar keer kantje boord voor trainingsgroep van Girowinnaar Bernal en olympisch kampioen Carapaz

Richard Carapaz en Egan Bernal maakten deel uit van een trainingsgroep die een paar keer in de buurt kwam van een ongeval. Gelukkig kon dat telkens wel vermeden worden, zodat de renners van Ineos hun trainingen veilig kunnen afwerken.

Een aantal Spaanstalige renners van Ineos zijn samen aan het trainen in Colombia, het thuisland van Bernal. Op sociale media doken beelden op waarbij een autobestuurder langs de andere kant van de weg een camionette en een fietser inhaalde en zich net op tijd weer op zijn eigen rijvak begaf. Er was nog wel enige marge, maar met wat pech was een aanrijding met de Ineos-groep geen utopie.

Esto ocurrió en el último entrenamiento del @INEOSGrenadiers en Colombia. Un auto rebasa justo antes de entrar a la curva y a pesar de la doble línea amarilla. Un imprudente se pudo llevar por delante a @RichardCarapazM, @Eganbernal o cualquier ciclista del mundo 😠 pic.twitter.com/SoeVrhWwJH — Santiago Guerrero (@guerrerosanti7) January 18, 2022

Volgens meerdere media zijn er al meerdere kleine incidenten geweest op stage waarbij een ongeval op training had kunnen voorkomen. Voorlopig hebben Bernal, Carapaz en hun ploegmaats Dame Fortuna aan hun zijde en kunnen ze hun voorbereiding op het nieuwe seizoen gewoon doorzetten.

Bernal en Carapaz hebben allebei een succesvol jaar achter de rug: de eerste won de Giro, de tweede werd olympisch kampioen. Bernal wil ook in de Tour weer voor een klassement rijden en de strijd aangaan met Pogačar, terwijl Carapaz naar de Giro trekt.