UAE-coach speelt Pogačar en 19-jarig toptalent graag tegen mekaar uit: "Weten niet hoe te rijden zonder ambitie"

Het is wel duidelijk dat UAE met Pogačar goud in handen heeft. Maar ook het 19-jarige toptalent Juan Ayuso wordt een grote toekomst voorspeld. Ze kunnen mekaar nog naar een hoger niveau stuwen. Dat hoopt alvast trainer San Millán.

In de Spaanse krant El País vertelt San Millán over hoe de samenwerking loopt tussen die twee jonge toppers. "Ayuso weet dat het dit jaar voor Pogačar is. Ayuso heeft grote ambities en is erg professioneel. Deze jongens weten niet hoe het is om te rijden zonder ambitie. Dat werkt verslavend."

Dezelfde wedstrijden rijden zullen ze nog niet meteen doen, maar ze trainen natuurlijk wel samen en San Millán laat ze ook samen testen. "Ik laat ze allebei op hetzelfde moment rijden, zodat Tadej niet kan ontspannen en zodat Ayuso ziet dat hij het tegen de beste opneemt."

STRAVA-RECORD

Die competiviteit komt dan weer naar boven, maar het klikt wel goed tussen de twee. Onlangs zetten ze samen nog een Strava-record neer op de Col de Rates. "Daar was de trainingsintensiteit van Ayuso vergelijkbaar met die van een Touretappe. Als hij dat kan herhalen in wedstrijden waarbij Tadej niet aan de start staat..."