De Gendt heeft fantastisch antwoord op corona-ontkenner in huis: "Pogacar kan me niets doen"

Thomas De Gendt is een man met humor. Dat liet hij op Twitter nogmaals blijken. De renner van Lotto Soudal gaf een duidelijke reactie op een tweet van een corona-ontkenner.

Iemand liet op Twitter weten dat hij al zijn sociale media en het nieuws niet meer bekeken had en zo tot de conclusie kwam dat deze pandemie kunstmatig was in leven gehouden.

Het antwoord van De Gendt: "Hij heeft gelijk. Ik ben van de sociale media gebleven en heb niks over Pogacar gelezen. Als hij niet echt is, kan hij me niks doen." Schitterend!

“the pandemic isn’t real because I deliberately avoided the news that it was” https://t.co/GDoyp4tJR5 — Robyn (@robynjournalist) January 21, 2022