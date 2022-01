🎥 Laurens Sweeck sprint naar de zege in Flandriencross in Hamme

Laurens Sweeck heeft voor Pauwels Sauzen-Bingoalin Hamme de Flandriencross gewonnen.

Een week voor het WK in Fayetteville haalde Laurens Sweeck in een sprint tegen Toon Aerts de overwinning binnen.

Het was een bijzonder vreemde cross waarin telkens van positie gewisseld werd. In de slotronde leek Pidcock op weg naar de zege, maar hij maakte een val.

Sweeck haalde het in de sprint voor Aerts, Eli Iserbyt eindigde op vijf seconden als derde. In februari staan nog twee manches van X2O Trofee op de agenda, in Lille en Brussel.